Thesocialpost.it - Tragedia a Napoli: 75enne investito e ucciso da un motorino durante una vacanza con la famiglia

Unache doveva essere un momento di gioia e serenità si è trasformata in unaper una, quando un uomo di 75 anni è statomortalmente da unnel cuore di. Questo incidente improvviso ha sconvolto non solo lacolpita, ma l’intera comunità partenopea.Dettagli sull’Incidente: UnaInaspettata nel Cuore diL’incidente è avvenuto nel quartiere centrale di, noto per le sue strade affollate e vivaci. La vittima, un uomo di 75 anni, stava attraversando la strada con la suaquando è stato travolto da unche procedeva a velocità elevata. Il conducente del, un giovane del posto, non è riuscito a frenare in tempo, causando l’impatto fatale.Le autorità locali sono immediatamente intervenute cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.