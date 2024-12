Ilrestodelcarlino.it - Topi a scuola, la protesta: "Una vergogna"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Come annunciato nei giorni scorsi, ieri mattina una rappresentanza di genitori delle scuole dell’infanzia Walt Disney (una quindicina) si sono ritrovati sotto al municipio perre pubblicamente sulla questione, che ormai da un paio di mesi tiene banco in questo istituto. Dalla fine di ottobre, infatti, i genitori hanno scoperto che nei moduli provvisori in cui sono ospitati i loro figli ci sono problemi di presenza di roditori (con relativi escrementi), così già da settimane diverse famiglie stanno tenendo a casa i loro figli da, tra mille sacrifici. Commentando la manifestazione di ieri Giorgio Pagano, rappresentante dei genitori delle Walt Disney, spiega: "Siamo soddisfatti dell’adesione che ha avuto l’iniziativa. Un segnale ulteriore che il problema della presenza die dei loro escrementi nei container dove si trovano i bambini continua a essere molto sentito e deve essere risolto.