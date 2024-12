Gqitalia.it - The Day of the Jackal 2 vedrà i ruoli ribaltarsi, col killer a caccia

SPOILER LARTE - Questo articolo contiene dettagli sul final della prima stagione della serie The Day of the(recuperabile in streaming su NOW)Eddie Redmayne è ben lontano dallo smettere i panni del camaleontico Sciacallo. Dopo dieci ore di azione da mangiarsi le unghie per la tensione, la serie The Day of the- Il giorno dello sciacallo è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione, che promette di ampliare la storia dopo la fuga delnoto come Sciacallo dalle grinfie della tenace agente dell'MI6 Bianca, interpretata da Lashana Lynch. Al momento, né Redmayne, né lo scrittore Ronan Bennett, si sono sbottonati rispetto alla possibile trama, ma il finale della stagione di debutto si è concluso lasciando diverse questioni aperte che stuzzicano il pubblico e possono indicarci quale direzione possa prendere lo show nel suo futuro.