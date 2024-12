Quotidiano.net - Stellantis, arriva il ’Piano Italia’: "Produzioni in ogni stabilimento"

Leggi su Quotidiano.net

La marcia di avvicinamento al 17 dicembre quando, dal tavolo sulla crisi del settore auto al Ministero delle Imprese, è atteso il varo di un Piano Italia che preveda una mission produttiva per gli stabilimenti di, è costellata di fiducia sia da parte aziendale che governativa. Mentre l’azienda auspica che in quell’occasione "si possano dare delle buone notizie" e evidenzia che "in un anno e mezzo di lavoro" con il Ministero è stato "aggiustato il tiro", anche il direttore delle risorse umane e delle relazioni industriali, Giuseppe Manca, da un dibattito ad Atreju sulla crisi dell’industria dell’auto e della filiera dell’automotive, ha parlato di clima è positivo: "Evito di spoilerare alcune novità che ci saranno" maha "dato missioni produttive a tutti gli stabilimenti" in Italia.