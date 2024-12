Liberoquotidiano.it - Speleologo intrappolato, "è a 4 ore dalla zona di uscita": ancora terrore nella grotta maledetta di Bueno Fonteno

Sono ore di altissima tensione ed apprensione per unorimastoBergamasca. La notizia è stata data dall'Eco di Bergamo, che ha fatto sapere come l'allarme sia stato dato ieri, sabato 14 dicembre, in tarda serata. Losi troverebbe a circa 4 oredi. L'sos è stato lanciato dai suoi compagni di spedizione che sono riusciti a risalire. Sul posto sono presenti vigili del fuoco e carabinieri: sono state avviate le operazioni di soccorso. Quella diè unainsidiosa, "". Nel luglio del 2023, infatti, vi rimase bloccata Ottavia Piana, all'epoca 31enne. Dopo 48 ore si erano concluse con successo le operazioni di soccorso, trasportando la barella verso la superficie, il tutto dopo una notte resa difficilissimo dal maltempo e dalle infiltrazioni d'acqua.