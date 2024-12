Iltempo.it - Sottocorona: "Fenomeni consistenti". Dove colpisce il maltempo

Tempo stabile al Nord e al Centro, "qualche pioggia" al Sud. È questa la fotografia scattata da Paoloper la giornata di oggi, domenica 15 dicembre. Dopo ore di pioggia in diverse regioni d'Italia, i "" si registreranno soprattutto "sul basso Tirreno, in Sicilia, in Calabria, in Basilicata, in Campania". Nessun allarme, però, "perché se ne stanno andando verso il mare", ha subito tranquillizzato l'esperto. In diretta dallo studio di Omnibus, il talk-show mattutino di politica e di attualità, il meteorologo è allora passato ad analizzare il quadro previsto per domani, lunedì 16 dicembre. Le piogge diminuiranno in altre zone. "Fra Abruzzo e Marche e sulla Sicilia settentrionale" ci sarà un po' di pioggia, ma niente di significativo. Delle nuvole, però, si affacceranno su alcune aree della Penisola.