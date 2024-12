Spettacolo.periodicodaily.com - Semifinale di ‘Ballando con le Stelle’: Guillermo Mariotto assente, il suo ritorno resta un mistero

Ladicon le, andata in onda sabato 14 dicembre, si è aperta senza la presenza del giudice, alimentando ulteriormente ilsul suodopo due settimane di assenza. La sedia accanto a Selvaggia Lucarelli è rimasta vuota, e il pubblico attende con curiosità di scoprire se lo stilista farà il suonel corso della serata.Milly Carlucci e ilCome di consueto, Milly Carlucci ha salutato la giuria all’inizio della puntata, non mancando di sottolineare l’assenza di:“Non si è parlato di altro questa settimana. Tornerà colui che da 20 anni con gioia e tormento occupa ogni puntata? Lo scopriremo nel corso della serata”, ha dichiarato la conduttrice, lasciando il pubblico in suspense.L’addio improvviso dello scorso 30 novembreaveva abbandonato improvvisamente lo studio dicon lelo scorso 30 novembre, durante l’esibizione di Luca Barbareschi.