Oasport.it - Sci alpino, Clement Noel dà forfait per lo slalom in Val d’Isere

Leggi su Oasport.it

Non è ancora iniziata la prima manche dellodella Val(Francia) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2024-2025 che è già arrivata la prima grandissima notizia:non sarà al via della gara per le conseguenze della caduta di ieri nel corso del gigante.Una assenza pesantissima, dopotutto il padrone di casa aveva centrato la vittoria nei primi duedella stagione (Levi e Gurgl) e ci teneva in maniera particolare e piazzare il tris sulle nevi francesi. Come detto, però, la brutta caduta di ieri nella gara tra le porte larghe è costata a carissimo prezzo al nativo di Remiremont, tanto da dovere alzare bandiera bianca in vista delloodierno.Come ha spiegato la Federazione francese in un un comunicato: “non sarà in gara oggi a causa della botta alla caviglia rimediata ieri nel gigante.