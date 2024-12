Sport.quotidiano.net - Renate gela la Pro Vercelli: "Audaci e un po’ fortunati"

Ilchiude in grande stile il girone di andata ottenendo la nona vittoria stagionale contro la Pro, la settima per 1-0, l’ottava di misura (c’è anche il 2-1 di Verona), ma quel che più conta dopo il momento di appannamento di metà corsa è che nelle ultime quattro gare sono arrivati dieci punti tondi tondi che permettono alle pantere di girare a quota 31. Capiremo in quale posizione esatta della graduatoria al termine dell’ennesima giornata “a spezzatino“ per le esigenze televisive. Altocca lo slot del venerdì alle 20.30 con il termometro che segna qualche millimetro sopra gli zero gradi. Ed è ampiamente condivisibile lo sfogo, pacato com’è nel suo stile, ma sempre di sfogo si tratta, di Luciano Foschi, felicissimo sì per la vittoria, non tanto per le condizioni in cui si è stati costretti a giocare.