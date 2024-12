Ilgiorno.it - Regali e fantasia. Bimbi, scrivete!

Le letterine dei bambini a Babbo Natale vengono dal cuore. Per questo il nostro giornale offre a tutti i bambini la possibilità di scriverne una. Il modello (da personalizzare e colorare) lo trovate dentro le nostre pagine., poi ritagliate la pagina e inviatela alla redazione di Monza, in via Vittorio Emanuele II n° 1, oppure via email a [email protected] . Pubblicheremo le letterine e i disegni più simpatici. Buon divertimento e. auguri!