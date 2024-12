Lanazione.it - Quei 500 metri contromano, poi il tremendo impatto. Muore a 47 anni, in A11 poteva essere una strage

Pistoia, 15 dicembre 2024 –una. Il bilancio del terribile incidente dove ha perso la vita Daniela Boldrini sarebbe potutoben più grave, con il possibile coinvolgimento di un numero maggiore di vittime. Tutti sono a chiedersi come sia stato possibile, come abbia fatto la 47enne di San Cassiano, una frazione del comune di Lucca, a imboccarela autostrada A11. La polizia stradale sta cercando di individuare le cause che hanno spinto la conducente della Volkswagen Polo bianca ad andarelungo un’arteria viaria dove le macchine sfrecciano così veloci. Non è da escludere, anche se si tratta di una ipotesi tra le tante, che Daniela, al momento dell’ingresso in autostrada, dal casello di Chiesina Uzzanese, sia entrata per sbaglio dalla parte dell’uscita.