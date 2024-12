Oasport.it - Pallamano, la Serie A Gold saluta il 2024. Ripresa prevista a febbraio, dopo i Mondiali

Con la seconda giornata del girone di ritorno della-2025, la stagione regolare del massimo Campionato Italiano è andata ufficialmente in pausa; lo farà fino aper lasciare spazio alla nazionale italiana di giocarsi le sue carte ai2025 ponendo fine a un’attesa durata addirittura 28 anni.Nelle partite in programma fra sabato 14 e domenica 15 dicembre, i risultati maturati hanno visto Sassari battere 29-28 il Conversano in una partita tiratissima, il Cassano Magnano cadere in casa 26-28 per mano di uno straordinario Bolzano, mentre gli Alperia Black Devils sono riusciti a fare loro lo scontro diretto contro il Teamnetwork Albatro per 33-32, con invece il Bressanone capace di dominare il Pressano con lo score di 38-25.Più in basso in classifica invece il Fasano ha piegato 30-27 le resistenze del Secchia Rubiera, il Chiaravalle ha sfruttato il fattore campo per battere 36-30 il Macagi Cingoli, con lo Sparer Eppan che invece ha vinto a domicilio 29-33 nella tana del Camerano.