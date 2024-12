Anteprima24.it - “Note per la città”: il Rotary chiama l’Ensemble del Cimarosa

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti IlClub Avellino è lieto di annunciare il Concerto «per la», un evento che si terrà venerdì 20 dicembre 2024 alle ore 20.00 presso il Santuario del SS. Rosario in Corso Vittorio Emanuele ad Avellino. Questo evento, realizzato con la collaborazione delda Camera del Conservatorio «D.» e degli allievi delle classi di Canto e Musica da Camera, rappresenta un importante momento di condivisione musicale e di solidarietà.Durante la serata sarà presentato il progetto «Armonie di Vita», un’iniziativa che unisce la potenza terapeutica della musica al supporto per i piccoli pazienti delle terapie intensive neonatali. IlClub Avellino, attraverso questo progetto, si propone di contribuire al miglioramento del benessere emotivo e psicologico dei neonati ricoverati, offrendo loro un ambiente più umano e accogliente, in cui la cura si estende oltre l’aspetto tecnico.