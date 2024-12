Anteprima24.it - Maraio (Psi): “Questo Governo è il più nemico del Sud della storia”

Tempo di lettura: 2 minuti“è ilpiùdel Sud nellad’Italia. Non solo per la disastrosa riforma dell’autonomia differenziata che sarà un boomerang per il, soprattutto dopo l’ennesima bocciaturaConsulta, ma per tutti i provvedimenti assunti in questi due anni: dal taglio del fondo di perequazione e delle risorse che servivano a recuperare il gap che esiste da sempre tra il Nord del paese e il mezzogiorno d’Italia fino al tagliodecontribuzione per le imprese del Sud”. Lo ha detto il segretario del Psi, Enzo, nella sua relazione di chiusuradue giorni organizzata a Napoli dal titolo “Mezzogiorno, riforme, lavoro”.“Per colpa dell’incapacità di– ha aggiunto– abbiamo tra l’altro restituito 15 miliardi di euro di fondi che erano destinati alle periferie, da Scampia all’area Fibronit di Bari”.