Inter-news.it - LIVE – Inter-Sassuolo Women 1-0, GOOOOLLLL! La sblocca Andres!

è l’incontro valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.00, si gioca all’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano (MI).1-026? GOOOOOOLLL! Wullaert parte dalla bandierina,si inserisce sul primo palo e la gira di testa verso la porta. 1-0 per l’!17? GRANDE AZIONE DELL’: bellissima palla dentro da parte di Tomaselli per Wullaert che aggancia e calcia al volo verso la porta: la conclusione termina di pochissimo fuori!12? Situazione simile dall’altra parte: Pleidrup batte un calcio di punizione e mette un pallone in mezzo che Dhont colpisce di testa: la conclusione termina fuori, alla sinistra di Runarsdottir.