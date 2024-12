Liberoquotidiano.it - La rivoluzione in Serie A: Allegri e Mourinho fatti fuori dal "senza nome"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Facciamo le rivoluzioninemmeno accorgerci. Ora, sugli schermi dellaA, sta andando in onda quella degli allenatori. Tecnici che vengono dal basso e sfruttano l'occasione di una grande, trasformandola subito in una squadra grandiosa. Non sono più gli esperimenti esotici di un tempo, i Giampaolo presi dal Milan nel momento peggiore che si bruciano, incapaci di districarsi nel caos e anche di modellare il loro credo in relazione al contesto. Sono esperimenti con un senso. Ecco il primo motivo per cui questi nuovi mister funzionano: figli del calcio contemporaneo, studiano, si appassionano e si aggiornanopensare di averlo inventato loro. Sono consapevoli che il calcio d'oggi è fluido, che non si impone più un'idea sulla squadra ma che si modella nel tempo. Non hanno età, questi nuovi allenatori flessibili, capaci di non sentire la pressione della grande occasione.