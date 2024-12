Unlimitednews.it - Kristoffersen vince lo slalom di Val d’Isere, Kastlunger 7°

VAL(FRANCIA) (ITALPRESS) – Henrikha vinto lodi Val. In una gara “orfana” del campione olimpico Clement Noel, infortunato, il norvegese – con il tempo complessivo di 1’36?40 – ha preceduto il connazionale Atle Lie McGrath con 52 centesimi di vantaggio: decisiva la caduta dopo poche porte della seconda manche di Steven Amiez, il 26enne francese aveva chiuso in testa a metà gara. Sul podio anche lo svizzero Loic Meillard, a 89 centesimi da. Per quanto riguarda gli italiani, Tobiasha chiuso settimo, Alex Vinatzer ha finito 10°, Stefano Gross 17°. – foto Ipa Agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo