Sport.quotidiano.net - E’ un Como last minute: stende la Roma con due gol nel recupero

Leggi su Sport.quotidiano.net

15 dicembre 2024 – Ilspezza la sua striscia di partite senza vittorie e lo fa all'ultimo respiro, superando unagenerosa ma inconcludente. Al Sinigiaglia finisce 2-0 per i lariani, nel segno di Gabrielloni, il quale sblocca la gara al 92' trovando il suo primo gol in Serie A, poi serve anche l'assist per Nico Paz sull'ultimo contropiede, che vale il risultato finale. Il successo riporta ilfuori dalla zona retrocessione, mentre i ragazzi di Ranieri si ritrovano nuovamente assorbiti a soli due punti di margine sul terzultimo posto. Primo tempo Per la sfida contro i giallorosso Fabregas sceglie Reina tra i pali protetto al centro da Kempf e Goldaniga, mentre Van der Brempt e Barba vanno sulle corsie. Da Cunha e Engelhardt sono i mediani, mentre Strefezza, Paz e Fadera sono i trequarti, il gambiano in particolare recuperato in extremis.