Iodonna.it - «Da bambino ero appassionato di cinema, ed è stato il motivo per cui mi sono interessato e sono stato molto fortunato ad avere una lunga carriera»

Los Angeles, 13 dic. (askanews) – L’attore britannico Jude Law ha ottenuto la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood Boulevard, Los Angeles. In occasione della cerimonia di consegna ha posato per i fotografi con la moglie e due dei suoi sette figli. Jude Law: sguardo malizioso e corpo potente guarda le foto Leggi anche › Essere affascinanti come Jude Law: tre segreti di stile copiare «Daerodi, ed èilper cui miaduna, finora è andato tutto bene.