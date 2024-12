Metropolitanmagazine.it - Cinzia e Roberto, chi sono i genitori di Federica Pellegrini: “Non è stato semplice, siamo cresciuti con lei”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

non ha mai fatto mistero dell’importanza che hanno avuto nella sua carriera di atleta, oltre che nella sua vita, i suoi, pur essendo sempre presenti nella vita di, hanno cercato di non essere invadenti, lasciando che la figlia facesse le proprie esperienze e anche i propri errori da sola. “Abbiamo sempre cercato di stare al nostro posto, anche con gli allenatori.” hanno ammesso nel corso dell’intervista. E così è accaduto anche nella vita privata. Il che non èfacile, perchéè sempre stata una sportiva molto esposta anche dal punto di vista personale. Basti pensare alle sue storie d’amore, in primis quella con Filippo Magnini.Le vittorie e i successi mondiali distati una gioia e soddisfazione immensa per i