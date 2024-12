Anteprima24.it - Cestistica Benevento, la femminile sbanca Capaccio: ko per la maschile contro Brindisi

Tempo di lettura: 4 minutiLa Catillo Srlvince e convince in trasferta a, offrendo l’ennesima prestazione di livello, che regala la vetta della classifica alle sannite. Super prestazione del trio composto da Saccomanno, Musto e Zambottoli, che ha messo in seria difficoltà le avversarie. Nel primo quarto, le due squadre si affrontano a viso aperto, rispondendosi colpo su colpo. Le cinghialesse trovano un parziale di 10-0 che regala un cospicuo vantaggio alla Catillo, che chiude il primo periodo sul 13-21. Le locali tentano la rimonta, colmando il gap all’inizio del secondo periodo con una tripla di Trotta. La squadra di coach De Martino, però, non subisce il colpo, reagendo a sua volta. I canestro di Musto e Saccomanno permettono alla Catillo di ritornare comodamente in vantaggio, chiudendo il secondo periodo sul 30-39.