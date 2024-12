Ilrestodelcarlino.it - Centro oculistico sociale: "I bisogni dei più fragili?. Li vediamo benissimo"

Il Cos,, effettuerà visite gratuite per le fasce deboli edella comunità, dai bambini agli anziani. Ilè già realtà, inaugurato ieri, all’interno della nuova sede pesarese dell’Unione italiana ciechi ipovedenti in strada statale Adriatica 151. "La segreteria è la stessa della sezione Uici – spiega la presidente Uici Maria Mencarini –. Come è normale l’utenza dovrà avere i requisiti previsti e sarebbe meglio che i candidati passassero attraverso gli assistenti sociali dell’Ambito territoriale1 con cui il Cos opera in sinergia. Tutti i Comuni invieranno le segnalazioni tramite l’Ats 1". Il Cos si avvale della collaborazione di tre oculisti volontari che doneranno alcuni pomeriggi per le visite oculistiche gratuite. Un protocollo con i Comuni dell’ambito territoriale1 e con la Fondazione Caritas permetterà l’accesso ai soggetti che, per vari motivi, non usufruiscono del servizio sanitario pubblico o privato che sia.