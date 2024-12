Ilgiorno.it - Casalpusterlengo, altro striscione contro il sindaco: nido ai privati, è protesta bis

(Lodi) –il progetto di esternalizzare il servizio di gestione dell’asilodi via De Gasperi: nei giorni scorsi, infatti, dopo quello affisso da ignoti nella tarda serata di giovedì 5 dicembre che recitava “Ilnon si vende, vergogna“, ne è comparso uncon la scritta “Elia impara da Passerini, ilnon si vende“ con il chiaro riferimento aldi Codogno Francesco Passerini la cui amministrazione tiene in mani pubbliche il servizio. La circostanza della nuova frase vergata con spray nero ed apparsa in orari notturni ha infastidito non poco l’esecutivo che ieri ha preparato un comunicato di risposta e di approfondimento della spinosa questione. Laanonima alza la tensione sulla questione sulla quale però l’amministrazione ha già preso un indirizzo preciso e intende portarlo avanti senza indietreggiare.