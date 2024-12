Cityrumors.it - Cantante arrestata dalla Polizia: aveva osato sfidare il regime

Leggi su Cityrumors.it

Un concerto, andato in onda sulla piattaforma di Youtube, ha scatenato la reazione del governo locale che ha deciso di procedere con il fermo dellae della band al seguitoUn concerto incredibile, che ha raggiunto oltre un milioni e 400mila visualizzazione in due giorniriscosso un successo insperato e forse per questo non è davvero piaciuto alal governo. Lairaniana Parastoo Ahmadi, 27 anni, e quattro musicisti che si sono esibiti sul palco con lei, sono stati arrestatiiraniana perchèesibirsi a spalle scoperte senza il tradizionale hijab che la coprivatesta ai piedi, che per legge le donne devono portare in Iran in pubblico, mentre si esibiva nello spettacolo andato sulla nota piattaforma streaming.il– Cityrumors.