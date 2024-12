Terzotemponapoli.com - Biraghi: occasione di rilancio tra Milan e Napoli

Leggi su Terzotemponapoli.com

Lo spagnolo pronto a sostituire Theo Hernandez: fiducia di Fonseca e IbrahimovicQuesta sera sarà speciale per Alex Jimenez, il giovane esterno spagnolo che si prepara al suo esordio stagionale con il. Paulo Fonseca ha confermato in conferenza stampa che sarà lui a occupare la fascia sinistra, prendendo il posto di Theo Hernandez. L’attenzione sarà tutta su di lui, per valutare se l’ex Real Madrid, arrivato per circa 5 milioni di euro, è davvero pronto a diventare una pedina importante nella prima squadra rossonera.L’eredità di Theo e il giudizio di IbrahimovicZlatan Ibrahimovic, veterano e leader carismatico del, ha già promosso Jimenez come vice Theo durante il ritiro estivo. Un’investitura pesante, che ha acceso i riflettori sul giovane spagnolo. La versatilità di Jimenez rappresenta un valore aggiunto: capace di giocare sia come terzino che come esterno offensivo, e su entrambe le fasce, il suo contributo può rivelarsi cruciale.