Amici del Camec, prima iniziativa. Spazio a mostre e performance live

Va in scena il primo capitolo di una nuova avventura, nata dalla passione di tre amiche per uno dei poli della cultura spezzina: oggi pomeriggio, l’associazione culturaledelpropone ladi un calendario in cui si contano già diverse date al Centro d’Arte Moderna e Contemporanea della città. Dalle 17 alle 22, nella cornice del museo si succederanno una serie di appuntamenti lanciati in concomitanza con la tre giorni di celebrazioni per il Btomic, tutti ad ingresso gratuito. Alle 17 sarà possibile visitare la nuova esposizione della mostra permanente sotto la guida del curatore Gerhard Wolf, a seguire, dalle 18, apertura dell’installazione Btomic Or Be Dead al secondo piano, che rimarrà visitabile fino al 12 gennaio con memorabilia, magazine, poster, cd e reperti del locale e video realizzati al suo interno e non solo, diventati omaggi dello staff e dei fondatori - Jacopo Benassi, Roberto Buratta, Lorenzo D’Anteo e Gianluca Petriccione - ; dalle 19, andrà in scena ladi una delle ospiti fisse del Btomic: Miss White.