Alessio Pollacci, regista del Grande Fratello: la polemica contro chi critica il programma

è lo storicodele – approfittando del podcast Il Salotto – ha deciso di togliersi un sassolino dalla scarpa. Lo ha fattositi e blog che hannoto il“senza sapere di cosa parlano”. Un malumore già manifestato a marzo quando alcuni siti hannoto la vittoria di Perla Vatiero.“Mi vorrei togliere un sassolino, così mi faccio odiare finalmente da qualcuno” – ha esordito– “Latelevisiva è facile, comere la Nazionale o qualsiasi cosa a portata di mano. Chiil, però, spesso, non conosce cosa c’è dietro al lavoro e questa cosa mi manda in bestia. Facciamo un paragone col calcio: se un calciatore non si è allenato per tutta la settimana e l’allenatore lo fa giocare solo gli ultimi venti minuti, il pubblico dice che l’allenatore non ha capito un c4zzo, non sapendo però che il giocatore non si è allenato.