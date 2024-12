Metropolitanmagazine.it - Alessandro, Cristina, Sara, Sofia e Francesco: chi sono i 5 figli di Pino Daniele

Leggi su Metropolitanmagazine.it

dai matrimoni con Dorina Giangrande e Fabiola Sciabbarassi ha avuto cinque. Dal primo matrimonio con Dorina Giangrande arrivavanoeddetto Alex. Chii 5di, la più grande, è stata più volte ospite di trasmissioni televisive in cui ha raccontato il rapporto che aveva con, ma basta anche scorrere il suo profilo Instagram per capire quanto fosse legata al padre, che ricorda a ogni avversario di morte o il giorno, appunto, della festa del papà. La donna gestisce la Fondazione, ma di fatto non ha seguito le orme del cantautore, come invece ha fatto il fratelloè il secondoo nato dalla relazione con la corista Dorina Giangrande ed è l’autore del libro “– Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce” pubblicato lo scorso anno.