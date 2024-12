Zonawrestling.net - WWE: Braun Strowman sbarca a SmackDown e demolisce Carmelo Hayes in 90 secondi

Leggi su Zonawrestling.net

Finestra trasferimenti aperta dalla scorsa settimana e il GM diNick Aldis questa notte ha piazzato un colpo importante, con l’ex campione Universaleche è tornato adopo qualche mese di assenza per un infortunio patito nel Last Monster Standing contro Bronson Reed a Raw.è stato l’avversario a sorpresa scelto dal GM per, sicuramente tutt’altro che felice quando dal ring ha visto il colosso uscire sullo stage.Melo spara a salveha provato da subito con la sua rapidità a mettere in difficoltà, ma si è letteralmente scontrato contro un muro e i suoi colpi non hanno sortito alcun effetto fino a quandoha fallito un attacco all’angolo scontrandosi con il sostegno del ring. Melo ha provato a capitalizzare, ma quando è salito sul paletto è stato neutralizzato al volo con il gigante che lo ha abbrancato per poi schiantarlo al tappeto con la sua running powerslam.