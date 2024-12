Lapresse.it - Stellantis, Orsini: “Elkann dimostri di volere bene all’Italia”

Per quanto riguarda l’auto e“l’appuntamento del 17 dicembre” al Mimit “è molto importante. Credo che l’uscita di Tavares possa dare possibilità sia a, ma soprattutto a, di dimostrare che vuoleal Paese Italia“. Lo dice il presidente di Confindustria, Emanuele, ad Atreju.“Perché – aggiunge – dobbiamo mantenere l’occupazione. Ci è piaciuto il segnale del mantenimento della logistica e della firma di un anno” con Trasnova “ma abbiamo la necessità di vedere incrementare l’occupazione e la produzione in Italia. Non ci piacciono le fabbriche-cacciavite, con gli altri che arrivano in Italia portano le casse e le montiamo qua, dobbiamo mantenere l’occupazione nel Paese, è quello che vogliamo fare e sicuramente ci batteremo per questo”.