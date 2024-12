Oasport.it - Snowboardcross: Lorenzo Sommariva torna sul podio a Cervinia! Vince Dusek

Leggi su Oasport.it

lo aveva lanciato in una nuova dimensione, con il primodella carriera (anche la prima vittoria) nel 2019. Dopo una stagione piuttosto deludente è di nuovoa rilanciare, chenella top-3 nella prima tappa della Coppa del Mondo didavanti al pubblico di casa.Bravo e fortunato il portacolori azzurro: riesce a raggiungere la Big Final, poi parte malissimo, finendo a terra praticamente dopo il via, ma sfrutta la clamorosa caduta di Eliot Grondin per centrare il terzo posto. Per l’azzurro è ilnumero nove della carriera nel massimo circuito internazionale a livello individuale.Detto delle due cadute, non c’è stata gran battaglia per la vittoria: Jakobha preso la testa della gara praticamente dall’inizio e si è portato a casa il successo davanti all’australiano Cameron Bolton.