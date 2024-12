Rosmarino immergilo per una settimana in un barattolo col vino bianco | l’antico rimedio di mia nonna | Mi ringrazierai!

Leggi su Donnaup.it

Ti invitiamo a considerare l’opportunità di sperimentare un procedimento che molte altre persone stanno adottando. Immergi un rametto diin un recipiente contenente. Perché dovresti prendere in considerazione questa pratica? e rimarrai stupefatto da questa ricetta antica delle nonne.per unain uncoldi miaMi!Il Rosmarinus officinalis, noto semplicemente come, è una pianta di antica origine che prospera ancor oggi, specialmente in terreni rocciosi e nelle regioni mediterranee. Nell’antichità, gli antichi Romani e i Greci utilizzavano i ramoscelli di questa pianta per commemorare la memoria, l’amore, la vita e la morte. Una leggenda spagnola racconta che il suo profumo travolgente, intenso e vigoroso sia capace di allontanare energie negative o persino di scacciare il malocchio.