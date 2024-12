Ilgiorno.it - Per Hanna calci, pugni e solitudine prima di essere uccisa. “È stata soffocata”, arrestato il compagno violento

Pozzuolo Martesana (Milano) – Stesa a terra, i lividi sulle gambe e una ciocca di capelli stretta nel pugno destro. Vicino al divano, un piumone arrotolato e una sedia ribaltata. Sono gli ultimi brandelli di vita diHerasimchyk, 46 anni, bielorussa, ex ballerina di night e badante, trovata morta in casa a Pozzuolo Martesana, nel Milanese, il 13 giugno. A soffocarla, per gli inquirenti, sarebbe stato il, Konrad Marek Daniec, 43 anni, polacco,ieri con l’accusa di omicidio aggravato. Fra loro una relazione turbolenta, piena di litigi. La situazione era peggiorata da quando lui aveva avviato una relazione parallela con una cliente conosciuta facendo il corriere. L’uomo aveva provato a sviare i sospetti ipotizzando il suicidio della compagna. Si era costruito un alibi per la notte del delitto: “Dormivo fuori, nel furgone che uso per le consegne, dopo l’ennesima discussione”, ha detto ai carabinieri.