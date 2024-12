Iltempo.it - Parla la nipote romana di Bayrou: “Chi è nonno Francois, pazzo per la Capitale”

François, il premier incaricato ieri da Macron, ha l'Italia nel cuore. E Roma in particolare. Nellaper turismo sin da giovanissimo, incontra Francesco Rutelli negli anni in cui si preparava il grande Giubileo del Duemila e se ne “innamora”. François e Francesco, omonimi, condividono lo stesso segno zodiacale: i Gemelli. E nel segno del gemellaggio portano avanti in parallelo i loro progetti. Quando Rutelli fonda la Margherita,dà vita al MoDem. Due soggetti speculari, centristi, europeisti. Tanto da diventare i due co-fondatori del Partito Democratico Europeo, sigla del loro asse rimasto inossidabile e cresciuto, negli anni. Oggi ne fanno parte decine di partiti europei (più o meno quelli di Renew Europe), niente a che fare con il Pd. Rutelli intervistato dal Tempo nell'aprile 2017, a proposito di Macron, diceva: «Sono contento che abbia avuto l'appoggio del mio "fratello"».