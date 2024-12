Lapresse.it - Parigi, la “Corona di Spine” torna nella cattedrale di Notre Dame

Un’antica reliquia che molti cristiani venerano come la “di” di Gesù Cristo ètadi, cinque anni dopo essere stata salvata dalle fiamme del devastante incendio. La, una fascia circolare di rami racchiusa in un tubo dorato, è stata riportatasua sede storica durante una cerimonia presieduta dall’arcivescovo die alla presenza di cavalieri edell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro, segnando un momento chiave nel percorso di restauro dellana. Durante l’incendio che ha distrutto gran parte diil 15 aprile 2019, la “di” è stata conservata in una teca sigillata insieme ad altre reliquie. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha garantito la sopravvivenza di questi tesori dal valore inestimabile.