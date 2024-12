Thesocialpost.it - Padova, a fuoco l’azienda agricola Gomiero, famosa per una serie in televisione

Leggi su Thesocialpost.it

Un terribile incendio ha distruttodella famigliaa Limena, in provincia di. La stalla,per latelevisiva “Quella pazza fattoria”, è andata in fiamme causando danni gravissimi. Almeno 16 animali sono morti e una donna è rimasta intossicata mentre cercava di salvare le mucche.Leggi anche: Venezia, scontro in laguna tra un lancione e un vaporetto: ci sono feritiL’IncendioIl rogo è scoppiato nella notte e ha devastato la struttura. I vigili delsono intervenuti rapidamente per domare le fiamme. Il Comune di Limena ha diramato un avviso ai residenti, chiedendo di non aprire le finestre a causa del fumo denso. Il sindaco Stefano Tonazzo ha dichiarato: “Ci sono danni ingenti, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Dispiace per gli animali”.