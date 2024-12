Tvplay.it - Osimhen bianconero, pagano subito la clausola da 75 milioni

Leggi su Tvplay.it

Victorpotrebbe presto diventarecon il pagamento dellada 75di euro. Una cifra importantissima per l’ex NapoliIl prestito al Galatasaray è stata una soluzione tampone per cercare di accontentare il ragazzo e liberarlo da una situazione scomoda. De Laurentiis non è riuscito a monetizzare come avrebbe voluto e per questo non vuole rinunciare ad una nuova chance la prossima estate, o forse già a gennaio.lada 75(TvPlay – ANSA) Alla fine dopo un lungo tira e mollaha lasciato il Napoli in extremis, alla fine del mercato estivo. Il centravanti nigeriano doveva passare al PSG, in un’operazione congiunta con Kvara, ma le cifre dell’affare non hanno convinto De Laurentiis ad accettare. Così, nonostante il ragazzo volesse fortemente un’esperienza in una big europea, si è dovuto accontentare del campionato turno e del Galatasaray.