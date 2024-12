Tarantinitime.it - Niente closing, Battista (Lega): “Melucci ed Azzaro spieghino alla città”

Tarantini Time QuotidianoLa recente vicenda relativa al mancatodell’acquisizione del Taranto Calcio da parte di Mr Campbell solleva importanti questioni che meritano chiarezza.Premesso che ritengo che la politica dovrebbe mantenersi estranea alle dinamiche sportive, lasciando che queste siano gestite da privati e tifosi, mi trovo costretto a intervenire a fronte del coinvolgimento dell’amministrazione comunale in una trattativa tra privati.Durante una conferenza stampa in pompa magna presso palazzo di, il Sindaco Rinaldoaveva enfatizzato la solidità economica di Mr Campbell, descrivendolo come imprenditore con attività internazionali nel settore della ristorazione e con una rete di soci pronti a garantire un futuro roseo al Taranto Calcio.Il Vice Sindaco e Assessore allo Sport, Gianni, ha supportato incondizionatamente questa operazione, screditando chiunque sollevasse dubbi.