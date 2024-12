Napolipiu.com - Neres si prende il Napoli: la reazione di Conte e le parole emozionanti del brasiliano

L'esterno azzurro decisivo nel successo contro l'Udinese. Il tecnico: "È cresciuto tanto negli ultimi mesi".Serata da incorniciare per David Neres nella vittoria del Napoli sul campo dell'Udinese. L'esterno, protagonista della rimonta azzurra, ha dimostrato tutto il suo talento nella partita che ha segnato il ritorno al successo dei partenopei dopo il doppio ko contro la Lazio.Intervistato da DAZN nel post partita, Neres ha mostrato grande umiltà: "Sono molto contento di aver aiutato la squadra, la cosa più importante è aver ottenuto i tre punti anche se nel primo tempo potevamo fare meglio".Sulla possibilità che questa sia una partita della svolta e sull'abbraccio con Conte a fine gara, il brasiliano ha mantenuto i piedi per terra: "Non credo possa essere una svolta questa partita, ma voglio farmi trovare pronto ogni volta che vengo chiamato in campo".