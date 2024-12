Spazionapoli.it - Napoli, un azzurro accetta di buon grado la cessione: già scelta la destinazione

CalciomercatoUltimissime – Un calciatoreavrebbeto dilaa gennaio e gradirebbe una precisaA poche ore dalla sfida contro la sfida contro l’Udinese, non mancano le voci su entrate e uscite in casa azzurra. Stando al calciomercatoultimissime indiscrezioni arrivano proprio questa mattina sulla rosa dei partenopei. Questo perché il mercato non dorme mai, neanche quando ci troviamo nella giornata di una sfida delicata per gli azzurri, che sono reduci da due sconfitte consecutive.Non c’è più margine d’errore: con Udinese, Genoa e Venezia devono arrivare 9 punti. Da qui, fino al prossimo 29 dicembre, la squadra di Antonio Conte deve fare bottino pieno. Solo così ci si potrà presentare a gennaio, con l’inizio della campagna acquisti invernale, con anche maggior fiducia e attrattiva nei confronti di potenziali acquisti, che potranno concretamente credere nella vittoria dello Scudetto.