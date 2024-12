Napoli, bimba di 4 anni muore cadendo dalla scala a chiocciola di casa

Leggi su Open.online

Una bambina di quattroè mortada unaall’interno di un’abitazione a Tufino, Comune in provincia didi circa 3 mila abitanti. Sul luogo dell’incidente, avvenuto in via Roma, sono accorsi il personale medico del 118 e i carabinieri della sezione radiomobile di Nola, che hanno constatato la morte della piccola. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina si sarebbe svegliata nel cuore della notte e, nel tentativo di scendere al piano di sotto, è scivolata. L’incidente sarebbe avvenuto intorno all’1.30 tra venerdì 13 e sabato 14 dicembre, e sarebbe deceduta sul colpo a causa della caduta. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini per ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente, che al momento appare come un tragico episodio domestico.L'articolodi 4diproviene da Open.