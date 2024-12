Mistermovie.it - Mister Movie | Pronostico Finale Ballando Con Le Stelle 2024, chi vincerà il 21 Dicembre

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.La semidicon lesi preannuncia ricca di emozioni! Scopriamo chi sono i favoriti per la vittoria, le ultime novità sulla giuria e le performance più attese. Non perderti le nostre analisi e le quote dei bookmaker!con le: la sfida per lasi infiammaLa pista da ballo dicon lesi prepara ad accogliere le ultime coppie in gara per ladi questa edizione. Sabato 14, i telespettatori assisteranno a sfide emozionanti e a colpi di scena che potrebbero ribaltare completamente le sorti della competizione.Le coppie in gara: chi vince l’edizione?Tra le coppie ancora in gara, spiccano i nomi di Bianca Guaccero e Federica Nargi, considerate le grandi favorite per la vittoria