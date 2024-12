Quotidiano.net - Michael Jackson, perché forse non ascolteremo mai le canzoni inedite trovate in un magazzino di Los Angeles

Los, 14 dicembre 2024 - Scoperta incredibile in unabbandonato di Los: nastri con 12disono stati trovati in un ripostiglio, siamo a nord di Los, come riferisce l’Hollywoood Reporter. A fare la scoperta Gregg Musgrove, un ex agente di polizia, in un locale che apparteneva a Bryan Loren, un produttore musicale che ha lavorato con il Re del Pop e che ora non si trova da nessuna parte secondo la rivista specializzata. Le registrazioni risalgono, secondo le iscrizioni sulle cassette, al periodo 1989-1991, prima del lancio dell’album “Dangerous” (1991) che includeva il titolo “Black or white”. “Stavo ascoltando queste registrazioni e mi è venuta la pelle d’ocanessuno le aveva mai sentite prima. Ascoltareparlare e scherzare, è stato davvero, davvero fantastico”, ha detto Musgrove a The Hollywood Reporter.