Inter-news.it - Marotta festeggia un altro premio: il comunicato dell’Inter!

Leggi su Inter-news.it

al presidenteBeppe. Il numero uno nerazzurro ha appena ricevuto, direttamente in sede, unmeritatissimo riconoscimento per la sua immensa carriera dirigenziale. Di seguito anche ildel club nerazzurro a testimoniare tutto ciò.AL PRESIDENTE – Ennesimoper il presidenteBeppe, che dopo aver vinto ultimamente il riconoscimento dedicato a Niels Liedholm, ha appena ricevuto undall’Associazione Italiana Allenatori di Calcio.vince ancora un: l’Inter inorgoglitaVALORI – Di seguito il, apparso sul proprio sito, da parte: “Il Presidente e CEO Sport Giuseppeha ricevuto il riconoscimento alla carriera istituito dall’Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Riconoscimento prestigioso per il Presidente e CEO Sport Giuseppeche, nella Trophy RoomHQ, ha ricevuto ilalla Carriera “Grandi Protagonisti nel Campo”, consegnato dall’Associazione Italiana Allenatori di Calcio (AIAC), sezione di Siena.