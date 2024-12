Puntomagazine.it - Manovra, Caso (M5S): “Insufficienti i fondi per gli edifici vulnerabili nei Campi Flegrei”

La nota stampa del deputato flegreo Antonioche commenta la scelta degli stanziamenti nella nuovaRoma, 14 dic. – “In questi anni, a più riprese ed in tutti i modi possibili, abbiamo chiesto un intervento governativo per mettere in sicurezza i fabbricati privati neiin modo da poter consentire ai cittadini di convivere, nella massima sicurezza possibile, con il rischio bradisismico e vulcanico. Finalmente anche la maggioranza si è resa conto della necessità e con un emendamento dell’ultimo minuto allasono stati stanziati 20 milioni l’anno per 5 anni per interventi suglia “maggioretà” ubicati nell’area ristretta. Tali stanziamenti tuttavia sembrano essereallo scopo e la percentuale del 50% per il contributo, sul totale del costo dei lavori, è troppo bassa per consentire a tutti di mettere in sicurezza le proprie abitazioni.