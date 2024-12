Sport.quotidiano.net - L’avversaria. "Le aspettative erano altre»

Delusa forse più di Modena da un girone d’andata che l’ha lanciata come prima contendente di Trento e Perugia e l’ha relegata a giocare i quarti di Coppa Italia fuori casa, la Gas Sales Piacenza si lecca le ferite. "Leper questa stagionedi una squadra più equilibrata rispetto all’ultimo campionato – ha raccontato in settimana il vice-presidente Bongiorni a sportpiacenza.it – magari più ’operaia’, o per meglio dire ’di sistema’, senza acuti che avremmo potuto avere con giocatori del calibro di Lucarelli e Leal ma in grado di cogliere al meglio tutte le opportunità. Puntavamo a trovare certezze nel corso dell’anno ma quando si trattava di alzare l’asticella ci siamo bloccati". a.t.