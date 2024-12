Lanazione.it - La nuova sfida di Pellegrini: una gastronomia al Piazzone

Leggi su Lanazione.it

Viareggio, 14 dicembre 2024 – Una delle chiavi interpretative usate per spiegare l’affermazione della cultura d’impresa nella nostra società è quella della “speranza”. Categoria ereditata dal mondo cristiano, dona una slancio sconosciuto a realtà più pessimiste e rassegnate. Senza scomodare pensieri troppo profondi, che vanno saputi maneggiare, è innegabile che un pizzico di “speranza” ci sia, alla base dell’avventura intrapresa da Davide, titolare del bar Irene, in collaborazione con la Libreria Lungomare. Oggi, dalle 12,30 alle 15,30, in via San Martino – di fianco al bar – inaugura il Buetto, un nuovo locale studiato per colmare un gap presente nel centro cittadino (e non solo). “Sarà unain cui si potrà mangiare in loco, oppure da asporto – spiega–, in parte sarà un locale autonomo, in parte darà supporto al bar Irene.