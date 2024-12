Liberoquotidiano.it - La Corea del Sud ha approvato l'impeachment del presidente Yoon

Al secondo tentativo è passata la mozione dicontro ildelladel Sud,Suk Yeol, dopo il suo fallimentare tentativo di introdurre la legge marziale lo scorso 3 dicembre. L'Assemblea nazionale di Seul ha dato l'ok alla messa in stato d'accusa dicon 204 voti a favore su 300 deputati, 85 i voti contrari, 8 quelli annullati e 3 gli astenuti. Ilsarà ora sospeso dall'incarico e al suo posto subentrerà ad interim il premier. Migliaia i cittadini in piazza che hanno accolto con gioia il via libera alla mozione.