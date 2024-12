Ilnapolista.it - Kvaratskhelia ha rinnovato: 6 milioni netti (bonus compresi) clausola da 80 milioni di euro

Khvicha, secondo Sportmediaset, ha ultimato il suo rinnovo con il Napoli., rinnovo da annunciare a fine dicembreDi seguito quanto annunciato sul portale suddetto:“Accordo trovato tra Napoli e, club e attaccante avanti fino al 2029. Intesa con l’attaccante raggiunta la scorsa settimana a Roma a queste cifre: 6al calciatore,da 80. Era questo il nodo più intricato da sciogliere, con il club che spingeva per alzarla a 100e l’entourage che voleva fissarla a 60. Dopo mesi di incontri e contatti con Jugeli, ecco dunque l’accordo definitivo per il rinnovo di contratto.quadruplica il suo ingaggio e il Napoli chiude un tormentone molto complicato. L’annuncio del rinnovo è atteso alla fine di dicembre: al georgiano è ora corrisposto il giusto premio per il contributo offerto al Napoli.