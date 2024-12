Interisti a vita | le promesse di fedeltà di Dimarco Bastoni e Barella

Leggi su Ilnerazzurro.it

Nella rinascita dell’Inter partita dagli anni di Spalletti, i volti più importanti della risalita sono tre giovani italiani nati nel giro di due anni: Nicolò, Alessandroe Federicoche, con il passare del tempo, stanno diventando sempre più bandiere dell’FC Internazionale.In un calcio in cui le bandiere scarseggiano, i tre moschettieristanno diventando cuore e anima dell’Inter. Loro stessi, in tempi recenti, hanno affermato di non avere la minima intenzione di abbandonare i colori nerazzurri. Le offerte di mercato non sono mai mancate ma la volontà dei tre giovani è sempre stata quella di rimanere a Milano, mettendolo in chiaro alla società e comunicandolo ai loro agenti.nerazzurri aLeadership e senso di appartenenza. Sono questi i pilastri che guidano il trio interista che sta diventando il core del nuovo ciclo vincente in casa Inter.